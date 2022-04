Saintes : de gros moyens engagés par la gendarmerie pour retrouver une dame de 78 ans

Retrouvée saine et sauve lundi en fin de matinée, la dame avait quitté le domicile familial d'Ecurat (Charente-maritime) pour une balade dimanche à 8h, avant de disparaître. Une quinzaine de personnes, une équipe cynophile, un hélicoptère, des plongeurs et deux brigades nautiques ont été engagés.

Dimanche à 8 heures du matin, une dame de 78 ans est partie à pied de son domicile d'Ecurat (Charente-Maritime) pour une balade le long bordure de Charente... pour ne pas revenir.

Un hélicoptère et un chien

La gendarmerie de Saintes a été prévenue vers 15 heures et a immédiatement engagé de gros moyens pour la retrouver : une équipe cynophile, un hélicoptère, des plongeurs, deux brigades nautiques, et une quinzaine de personnes ont arpenté les berges. Les recherches ont été suspendues vers 21h avec la nuit, avant de reprendre dès lundi matin. Un chien Saint-Hubert a même été dépêché d'Evreux... sans succès.

Retrouvée à 7 km de chez elle

La retraitée a finalement été retrouvée saine et sauve en fin de matinée par un membre du centre d'hébergement de Saintes, où elle aurait passé la nuit dehors. Elle a expliqué aux forces de l'ordre avoir eu besoin de "prendre l'air". Philippe Mirande, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Saintes, le rappelle : "Appeler la gendarmerie le plus tôt possible permet de gagner des heures précieuses". Heureusement pour cette fois, l'histoire finit bien.