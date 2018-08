Saintes, France

Ce lundi, à 14h, Viviane Simonnet, 81 ans, quitte son domicile dans la quartier de la Grève, à Saintes, pour se promener. Elle n'emporte aucun moyen de communication avec elle. Ne la voyant pas revenir en fin d'après-midi, son mari alerte la police qui met en place des chiens pisteurs pour tenter de la retrouver. En vain.

Atteinte de la maladie d'Alzheimer, sa disparition est "très inquiétante" d'après le commandant de police de Saintes, "surtout avec cette chaleur", ajoute-t-il.

L'octogénaire est mince et mesure 1m60. Elle a les cheveux courts et châtains. Le jour de sa disparition, elle portait un pantalon rouge et un haut blanc.

Si vous croisez une femme correspondant à ce signalement, contactez sans tarder le commissariat de police de Saintes au 05 46 90 30 40.