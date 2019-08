Saintes : il prend de la cocaïne devant les videurs d'une boîte de nuit et finit en garde à vue

Saintes, France

C'est sans aucun doute le manque de discrétion qui a valu à un jeune jarnacais de 19 ans de se retrouver en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche.

Vers 4 heures du matin, alors qu'il passait la soirée dans la boîte de nuit le Vegas, à Saintes, le jeune homme a décidé de prendre un rail de cocaïne sur une table de l'établissement, juste à côté de la piste de danse. Un petit manège qui n'a pas échappé aux videurs de la discothèque qui l'arrêtent en pleine consommation et préviennent immédiatement la police de Saintes.

Le fêtard a été placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue où il a reconnu les faits. "C'était la première fois que je prenais de la cocaïne" a-t-il assuré aux policiers.

Pour expliquer son geste, il a dit ne plus avoir de discernement après avoir bu une dizaine de verres de Vodka. Il a en effet été contrôlé avec 1,26 gramme d'alcool par litre de sang.

Le cocaïnomane s'est fait confisquer son sachet de drogue et risque un an de prison et 3 750 € d'amende.