La police ne voit pas ça tous les jours. Un homme de 37 ans a "emprunté" une voiture ce mercredi 31 août à un couple saintais, en Charente-Maritime. Sans permis, il avait besoin de faire une course. Avec tout de même un certain sens de l'éthique, il l'a ensuite rapportée aux propriétaires.

Il vole une voiture pour faire une course, avant de la rapporter... Avec le plein

C'est assez insolite. Ce mercredi 31 août, un marginal de 37 ans a volé une voiture à Saintes (Charente-Maritime), pour aller faire une course à Saint-Jean-d'Angély. Mais ensuite, tout de même consciencieux, il l'a rapportée à leurs propriétaires, après avoir fait un crochet à une station-essence pour mettre dix euros de plein, "ce qui est même plus que nécessaire", s'étonne la police. "Nous avons quand même dû l'interpeller, rajoute le commissaire, d'autant qu'on le cherchait pour d'autres faits, d'autant en plus qu'il n'avait pas de permis". Cet homme, connu des services de police - "il a une carrière judiciaire assez importante" -, sera jugé ce vendredi 2 septembre au tribunal de Saintes en comparution immédiate.

La police a été prévenue par le propriétaire, qui s'était déplacé au commissariat pour déposer plainte. Mais à ce moment-là, sa femme l'a appelé pour le prévenir qu'elle voyait la voiture revenir, mais avec un inconnu au volant. C'est là qu'une équipe s'est rendue sur place pour l'interpeller. Ils habitent boulevard Guillet Maillet.