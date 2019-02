Saintes : un jeune homme enchaîne deux gardes à vue dans la même journée

Il n'a pas vraiment compris la leçon : un jeune homme de 28 ans a été arrêté et placé en garde à vue non pas une, mais deux fois, lundi 11 février à Saintes. Et pour des faits très différents.

Un jeune homme de Saintes a fait deux séjours en garde à vue deux fois dans la même journée, lundi 11 février. Parce qu'il a commis deux infractions différentes. Dans le premier cas, un délit routier et dans le deuxième, un vol.

Voiture sans pare-brise et conducteur sans permis

Sa voiture n'avait pas de pare-brise. Et, quand les policiers de Saintes ont contrôlé le conducteur, vers 10h20, il n'avait pas de permis non plus. Et pour couronner le tout, il était même positif aux stupéfiants. Forcément, il a été placé en garde à vue une première fois. Il ressort libre dans l'après-midi, mais avec une convocation devant la justice.

Il agresse une retraitée dix minutes plus tard

Mais à peine dix minutes plus tard, les policiers reçoivent un appel. Une retraitée de 83 ans s'est fait voler son sac à main dans sa voiture. Avec la description du voleur, très vite, les forces de l'ordre se rendent compte qu'il pourrait bien s'agir de la même personne. Ils le retrouvent, et le jeune homme commence sa deuxième garde à vue de la journée.

Interrogé, il nie d'abord les faits avant finalement de les reconnaître. Le sac à main a été retrouvé, mais pas l'argent à l'intérieur.

Six mois de prison dont trois ferme

Le jeune homme a plaidé coupable devant le procureur, mardi 12 février. Il a ensuite été condamné à six mois de prison dont trois ferme, mais sans mandat de dépôt. Il est donc reparti libre. Il a aussi été condamné à 18 mois de mise à l'épreuve.