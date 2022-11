Saintes : un corps découvert près de la voie ferrée perturbe la circulation des trains

Un cadavre a été découvert à côté de la voie ferrée dans le secteur de Saintes, vers 17h45 ce dimanche 6 novembre. C'est le conducteur d'un TER en provenance de Bordeaux et à destination de La Rochelle qui a fait la découverte, sans le percuter. Une équipe de la gendarmerie et sur place, ainsi qu'un médecin légiste pour identifier s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre. Le train est actuellement bloqué sur la voie et perturbe le trafic ferroviaire dans le secteur.

Des voyageurs cherchant à gagner La Rochelle sont actuellement bloqués en gare de Bordeaux Saint-Jean.

Plus d'informations à suivre.