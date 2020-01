Saintes : un homme placé en garde à vue suite à la manifestation

Un homme a été arrêté vers midi suite à la manifestation contre la réforme des retraites à Saintes, ce vendredi. En cause, une altercation avec les policiers au niveau du lycée Bellevue où les manifestants se sont introduits dans l'après-midi. Il devrait rester en garde à vue ce soir.

Saintes, France

Le témoin qui a assisté à la scène parle d'une petite bousculade non-violente et qui n'a duré que quelques secondes, le procureur parle de plusieurs coups de poing sur les avant-bras de quatre policiers. Lors de la mobilisation à Saintes contre le projet de loi sur les retraites, une centaine de manifestants ont pénétré dans l'enceinte du lycée Bellevue.

C'est interdit et les policiers étaient présents pour les en empêcher. Sauf que lors d'une altercation entre les forces de l'ordre et un manifestant, ce dernier s'est débattu énergiquement pour se libérer de leur emprise. Les policiers font état de coups alors que les témoins parlent d'une légère agitation.

Interpellé car il refuse le contrôle d'identité

Seulement, un peu plus tard, l'homme fait l'objet d'un contrôle d'identité à quelques encablures de là. Il refuse de s'y soumettre et est plaqué puis interpellé. " Le tout devant sa femme et sa fille de 14 ans ", ajoute un témoin.

Il a été placé en garde à vue alors qu'une délégation, composée de quelques manifestants, a été reçue dans l'après-midi pour discuter de ce cas. Une enquête a été ouverte pour violence, outrage et rébellion.