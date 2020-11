Saintes : un mari jugé pour ne pas avoir empêché le suicide de sa femme

Un procès troublant va se tenir devant le tribunal de Saintes ce jeudi après-midi. On juge un homme de 59 ans qui vit à Cercoux, pour non assistance à personne en danger. Cette personne c'est sa femme. Celle ci a mis fin à ses jours le 26 octobre 2019, il y a un peu plus d'un an. Cet homme est poursuivi parce que le parquet considère qu'il aurait pu éviter que son épouse se suicide ce matin là.

Une première tentative dans la nuit

Cette nuit là vers 4 heures du matin sa femme a tenté de se suicider, par strangulation avec un foulard. Il raconte qu'il est intervenu pour l’empêcher. Deux heures et demi plus tard il est parti au travail. Il est postier. En arrivant il a raconté sa nuit à son chef qui lui a tout de suite dit de ne pas rester et de retourner chez lui. A son retour, il va découvrir sa femme gisante dans la salle de bain. Avec le même foulard elle s'est pendue à la patère derrière la porte de la salle de bain. Il a appelé les secours mais ceux ci n'ont pas pu la réanimer. Elle est décédée à 9 heures moins dix.

La famille demande une réouverture de l'enquête

La famille de son épouse sont parties civiles dans cette affaire. Les frères, sœurs et parents, par leurs avocats vont demander à ce que l'enquête soit reprise, parce qu'ils considèrent qu'il existe des zones d'ombres troublantes: d'abord ils sont surpris que la patère en plastique ait résisté au poids de sa femme. 69 kilos. Plus troublant encore, elle avait des blessures au niveau des yeux et de la bouche. Enfin ce couple sans enfant s'entendait mal d’après ces proches. Ils avaient une relation conflictuelle. Ils faisaient chambre à part. Cela ne fait pas un mobile pour autant. D'ailleurs tout le monde se garde bien de parler de meurtre ou de violences. Mais beaucoup y pensent très fort.

L'audience débute à 14 heures cet après-midi devant le tribunal judiciaire de Saintes.