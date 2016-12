Dordogne : 300g de cannabis saisis près de la gare de Bergerac

Lors d'un contrôle inopiné sur une voiture prêt de la gare de Bergerac, les policiers ont mis la main sur plusieurs plaquettes de résine de cannabis, 300g au total

Ce n'est pas la prise du siècle, mais tout de même... Ce mardi matin les policiers ont mis la mains sur 300g de résine de cannabis. Lors d'un contrôle inopiné sur une voiture de location près de la gare de Bergerac. La marchandise était présentée sous la forme de 3 plaquettes de 100 g chacune environ.

Quatre individus interpellés

Suite à cette découverte, les quatre occupants de la voiture ont été placés en garde à vue. Plus les trois passagers ont été relâchés dans l'après-midi. Seul le conducteur et propriétaire présumé de la marchandise a été finalement inquiété. D'après les premiers élément de l'enquête, la drogue proviendrait de la frontière espagnole. Originaire de Sainte-Foy-la-Grande, les suspects interpellés sont trois hommes de 20 ans et un mineur.