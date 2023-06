Saisie d'1,2 tonne de pollen de cannabis sur l'A39 dans le Jura, pour une valeur de 12,2 milions d'euros

Les douaniers de Lons-le-Saunier (Jura) ont saisi plus d'une tonne de pollen de cannabis dans un camion sur l'autoroute A39 mi mars. Le chauffeur routier a été condamné à 30 mois d'emprisonnement et plus de 3 millions d'euros d'amende douanière.

La marchandise était emballée au fond du camion dans trois palettes. - Douane française Un chauffeur routier est condamné par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier après une saisie importante de pollen de cannabis sur l'autoroute A39 dans le Jura. Le 18 mars 2023 à 4h du matin, les douaniers de Lons-le-Saunier contrôlent ce camion immatriculé en Espagne et qui se rend en Allemagne. Le chauffeur routier, de nationalité espagnole, présente des documents administratifs faisant état d'un chargement de palettes. Des sacs et des cartons cachés dans trois palettes Mais la fouille menée par les douaniers a permis de découvrir trois palettes suspectes au fond du camion, entourées de film opaque. Ces palettes cachent en réalité 28 sacs conditionnés comme des valises et 10 cartons remplis de pollen de cannabis : 1,219 tonne au total, pour une valeur estimée à plus de 12,2 millions d'euros à la revente. Condamné à 30 mois de prison Le chauffeur routier a été jugé ce jeudi par le tribunal. Il écope de 30 mois d'emprisonnement et une amende douanière de 3 658 000 euros. Il a également aussi interdiction définitive de se rendre sur le territoire français. La marchandise a été confisquée par la douane. En 2022, la douane française a saisi plus de 104 tonnes de produits stupéfiants. La drogue représente environ 75% du total des saisies réalisées en France. Le pollen de cannabis saisi dans ce camion sur l'A39. - Douane française