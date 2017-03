Saisie de 146 kg d'armes de guerre prohibées par la brigade des douanes de Haguenau

Vendredi, à l'occasion de la présentation du bilan 2016 de la Direction régionale des douanes de Strasbourg, a été annoncée une grosse saisie d'armes de guerre mardi chez un collectionneur bas-rhinois.

Tout est parti d'un contrôle sur un site de fret express. Fin mars, les douaniers de la brigade de Haguenau signalent la présence d'une grenade en pièces détachées en provenance de la région de Marseille. Après investigations, les agents remontent mardi 28 mars jusqu'à un collectionneur bas-rhinois. Ils retrouvent à son domicile 146 kg de matériel prohibé : grenades, mines, obus de mortier, propulseur de roquette... Toutes ces armes étaient inertes, mais "personne n'a le droit de conserver de telles armes à son domicile", souligne Christine Durringer, la directrice régionale des douanes de Strasbourg.

Des munitions non démilitarisées ont également été découvertes. "Ce matériel remontait à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale et provenait des armées russes, américaines ou françaises", précise Didier Diebold, chef d'unité de la brigade des douanes de Haguenau.

Saisie d'armes de guerre prohibées, le 28 mars 2017, dans le Bas-Rhin - Direction régionale des douanes de Strasbourg

L'annonce de cette importante saisie a été faite ce vendredi lors de la présentation du bilan 2016 de la Direction régionale des douanes de Strasbourg. Dans le Bas-Rhin, quatre armes à feu ont ainsi été saisies l'an passé. La brigade de Strasbourg-Entzheim a notamment saisi une arme d'épaule en avril 2016 et une carabine avec lunette de visée en novembre 2016.

Plus de 13 000 articles de contrefaçon saisis dans le Bas-Rhin en 2016

Sur le plan national, l'année 2016 a été marquée par un record historique d’interceptions de contrefaçons. Dans le Bas-Rhin, 13 255 articles de contrefaçon ont été saisis, dont 1 714 vêtements, 1 529 articles de téléphonie mobile et 958 jouets ou jeux.

Saisies de l'année 2016 présentées par la Direction régionales des douanes de Strasbourg © Radio France - Aude Raso

