Saisie de 222,4 kg de tabac par la brigade des douanes d'Amiens

Le 24 août dernier les douaniers d'Amiens ont contrôlé un utilitaire immatriculé en Belgique à la sortie de l'A29 à Villers-Bretonneux. 992 cartouches de cigarettes et 24 kg de tabac à narguilé ont été saisis. Les deux passagers devront payer une amende douanière de 109.000€.

Douanes et droits indirects

Quand les douaniers décident de faire le contrôle ce mardi soir, ils ne pensaient peut-être pas tomber sur autant de cartouches de cigarettes. 992 cartouches de cigarettes de marque "Marlboro" dépourvues de vignette fiscale et portant la mention "For duty free sale only" (198,4 kg de tabac) ainsi que de 24 kg de tabac à narguilé de marque "Al Fakher" précise les douanes dans un communiqué.

Les deux passagers de cet utilitaire sont de nationalité palestinienne et résident en Belgique. Ils ont été jugés ce mardi 7 septembre devant le tribunal judiciaire d'Amiens. Ils ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Ils devront payer ensemble une amende douanière d’un montant de 109 000 €. La confiscation des scellés dont les tabacs, le véhicule utilitaire et les téléphones portables.