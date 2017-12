Mont-de-Marsan, France

On en sait un peu plus sur la saisie de plusieurs tonnes de cannabis à Bénesse-Maremne dans les Landes, le 14 décembre dernier. Les deux chauffeurs interpellés ont été mis en examen ce jeudi à Nancy, pour (entre autres) détention et importation de produits stupéfiants et association de malfaiteurs.

Plus grosse saisie de cannabis en 2017

Un chauffeur routier espagnol, âgé de 60 ans, roulait avec trois tonnes de résine de cannabis et 228 kilos d'herbes cachés dans les salades qu'il transportait dans son camion. Le deuxième homme interpellé, un Français de 36 ans, lui ouvrait la voie dans un autre véhicule. D'après les douanes, il s'agit de la plus grosse saisie de cannabis dans les Landes depuis le début de l'année, avec une marchandise estimée à plus de 20,5 millions d'euros.

Les suspects transférés dans le Grand Est

Pourtant, toute l'affaire se déroule désormais loin des Landes. Après 96 heures de garde à vue à Bayonne, les deux hommes ont été transférés lundi soir et présentés à la JIRS (Juridiction inter-régionale spécialisée) de Nancy, car c'est de là-bas que tout est parti. Il y a quelques mois, un juge d'instruction lorrain enquêtait sur une affaire de stupéfiants dans sa juridiction. Lors des investigations, il apprend qu'un gros convoi de drogue se prépare à partir d'Espagne, direction la France. Les douanes du sud-ouest sont immédiatement prévenues.

à lire Saisie record de cocaïne dans les Landes : onze personnes incarcérées

Après des mois d'attente, le camion est finalement repéré jeudi dernier, dès qu'il franchit la frontière. Les forces de l'ordre le poursuivent en toute discrétion pendant plusieurs kilomètres avant de l'arrêter à Bénesse-Maremne. Les deux hommes sont déjà connus des services de police. Ils ont été placés en détention dans une prison du Grand Est.