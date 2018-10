Le procureur de la République en charge du dossier vient d'ouvrir une information judiciaire. Et il évoque la nécessité d'étendre les investigations au niveau européen.

Deyme, France

L'enquête avance après la saisie record de 653 kg de cocaïne lundi 1er octobre sur l'aire d'autoroute de Deyme sur l'A61. Les deux hommes à bord du camion intercepté par les douanes sont présentés à un magistrat instructeur ce vendredi en vue de leur mise en examen.

"La nécessité urgente de poursuivre les investigations à l'échelle européenne "

Le parquet de la Juridiction inter-régionale spécialisée de Bordeaux en charge de l'enquête demande le placement en détention provisoire des deux hommes. Il a ouvert une information judiciaire pour importation non-autorisée de stupéfiants en bande organisée, importation en contrebande de marchandise prohibée, transport, détention de produits stupéfiants et associations de malfaiteurs. Il évoque également "la nécessité urgente de poursuivre les investigations à l'échelle européenne afin d'établir les responsabilités et les rôles des protagonistes de cette affaire".

Au cours de leur 96 heures de garde à vue, les deux suspects n'ont pas fourni beaucoup d'explications aux enquêteurs. Le conducteur a seulement déclaré avoir été recruté par le passager du camion et il ne connaissait pas le contenu de la cargaison.

50 cartons chargés de pains de stupéfiants

À ce stade de l'enquête, on sait que les deux hommes sont tous les deux sont Finlandais. Ils effectuaient une liaison entre deux sociétés de poissons situées au Portugal et aux Pays-Bas. Parmi les 1,8 tonnes de poissons surgelés se cachaient 50 cartons chargés de pains de stupéfiants, soit 653 kg de cocaïne.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a félicité les douaniers "pour la grande qualité de leur travail et pour leur investissement sans faille dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et la criminalité organisée".