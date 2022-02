Saisie de 9 kilos de cannabis sur l'A71, deux hommes placés en détention provisoire

Nouvelle saisie de drogue par les douanes dans le Cher cette semaine. Jeudi 17 février, lors d'une opération de contrôle sur l'aire de repos du Centre de la France, sur l'A71, située à hauteur de Bruère Allichamps, les douaniers ont découvert neuf kilos d'herbe de cannabis cachés dans une voiture. Les deux occupants ont été placés en retenue douanière avant d'être interrogés en garde à vue à la gendarmerie de Bourges.

Tous les deux d'origine marocaine, ils ont entre 25 et 30 ans, et remontaient d'Espagne. Si le parquet soupçonne que la drogue était une commande, les deux hommes ne l'ont pas confirmé lors de leur interrogatoire, pas plus qu'ils n'ont précisé quel était leur point d'arrivée. Ils sont inconnus de la justice en France.

Ils ont été placés ce samedi soir en détention provisoire en attendant leur convocation devant le tribunal de Bourges, le 23 mars prochain.