Saisie de cannabis à Limoges : six individus présentés à un magistrat

L'information avait été révélée par France Bleu Limousin ce jeudi : plusieurs kilos, entre 50 et 60, avaient été saisis ce mercredi par une opération "d'ampleur" menée conjointement par la section de recherches de la gendarmerie, la gendarmerie avec aussi l'apport du GIGN. Elle a été confirmée puis amplifiée par le procureur de la République de Limoges, Baptiste Porcher, qui a donné une conférence de presse ce vendredi.

ⓘ Publicité

Une enquête de longue haleine, depuis juin 2022

L'enquête sur ce réseau a commencé au détour d'une commission rogatoire ouverte du chef de tentative de meurtre en juin 2022. En interpellant un Haut-Viennois, les gendarmes découvraient 19,8 kilos de cannabis dans son appartement. Les enquêteurs ont finalement réussi à prouver l'existence d'un réseau. "Les investigations menées mettent en évidence l'existence d'un groupe structuré qui organisait des convois pour s'alimenter depuis Béziers, Perpignan ou l'Espagne" indique le procureur de la République de Limoges, Baptiste Porcher.

A la frontière franco-belge, 44 kilos de résine seront découvert dans un des véhicules des trafiquants. Mais ce n'est pas tout, puisque des "caches situées à proximité de Limoges, où les trafiquants stockaient une partie des stupéfiants avant de les revendre dans l'agglomération, des caches situées dans les sous-bois à l'abri de la végétation" indique le procureur de la République de Limoges.

Le convoi prévu le 10 janvier dernier leur fut fatal. "Le retour du convoi était organisé de façon traditionnelle : transport de nuit, deux voitures, une ouvreuse et une porteuse" poursuit le procureur de la République de Limoges. Ils seront arrêtés dans le Lot, notamment avec l'apport du GIGN. Au final, 128 kg de résine de cannabis et 9 kilos d'herbe seront saisis, en plus de huit véhicules, 25 000 euros et des biens type ordinateurs ou smartphones pour une valeur de 7 500 euros.

Des personnalités pas inconnues de la justice

Six personnes ont été interpellées suite à ce coup de filet. Parmi eux, cinq majeurs et un mineur, âgés entre 16 et 25 ans. Tous ont un casier judiciaire et trois d'entre eux sont en état de récidive sur les mêmes faits. Le mineur, un ado de 16 ans, est lui aussi récidiviste.

Les cinq majeurs seront jugés en comparution immédiate ce lundi. Quant au mineur, il sera jugé dans le cadre d'une audience unique. Le ministère public a demandé le placement en détention provisoire de ce "commando".