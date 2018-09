La police d'Amiens et la cellule anti trafic de la SPA ont saisi 11 chiens dans un élevage de Boves lundi matin. Les animaux, des Epagneuls et des Cockers étaient détenus par un couple dans des conditions inappropriées.

C'est après une dénonciation anonyme que la SPA a saisi la justice dans cette affaire. Selon la directrice du refuge de Poulainville les chiens étaient enfermés par deux dans des cages prévues pour un seul animal, l'odeur était nauséabonde, les chiens ne sortaient qu'une seule fois par jour pour boire et manger. La SPA a porté plainte contre le couple gérant de l'élevage "Des T'chiots Picards" et récupéré 11 chiens : des Epagneuls et des Cockers. Faute de place au refuge de Poulainville près d'Amiens les animaux seront transférés dans une autre SPA.

"Dénonciation calomnieuse"

Selon la gérante de l'élevage "Des T'chiots Picards", il s'agit de "dénonciations calomnieuses", "ça fait 30 ans que nous faisons de l'élevage de chiens, nous n'avons jamais eu de problèmes". Elle reconnaît toutefois qu'elle avait une autorisation pour accueillir 9 chiens, il y en avait 12 dans son élevage. Le couple a pris un avocat et attend sa convocation devant la justice.