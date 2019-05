Saisie de cocaïne record pour les douanes de Grenoble

Plus de 50 000 euros de produits stupéfiants ont été saisis.

Grenoble, France

1 kilo 270 grammes de cocaïne, c'est la saisie record des douanes de Grenoble ce jeudi. Valeur marchande : 50 000 euros.

Une prise effectuée au péage de Voreppe sur l'A48, dans une voiture dont le conducteur a indiqué être en provenance de Belgique et se rendre à Grenoble. A son domicile de Saint-Martin-d'Hères, les policiers ont également trouvé du matériel servant à conditionner la drogue et un fusil à pompe avec 19 cartouches. 8 170 euros en liquide ont aussi été saisis entre ce qui se trouvait dans le véhicule et au domicile. L'homme doit faire l'objet d'une comparution immédiate devant le tribunal de Grenoble vendredi.