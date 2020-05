Saisie de drogue à La Gravelle : des quantités impressionnantes mais pas record

20.000 cachets d'ecstasy, 1,53 kg de Kétamine et 1,08 kg de MDMA en poudre. Voilà un arsenal de substances assez hallucinant découvert le 14 mai dernier par les douaniers de Rennes au péage de La Gravelle en Mayenne. Cette saisie n'est en revanche pas "record" dans l'histoire du département.

En octobre 2018 par exemple, 250 kg de cannabis avaient été retrouvés dans un garage à Louverné, près de l'ancienne gare. Une soixantaine de gendarmes avaient été mobilisés. Le plan Épervier avait été déclenché nécessitant le survol d'un hélicoptère des forces de l'ordre.

Le 8 mars 2019 au matin un camion avait braqué dans la zone industrielle sud de Bonchamps-lès-Laval. Un commando s'était emparé de plusieurs valises de drogue dont certaines avaient été retrouvées par la police.

Il y a un peu plus de deux ans, à Laval, 20 kilos de résine de cannabis ont été découverts par les policiers de Laval dans une maison du quartier Hilard. Et en mars 2018, 35 kilos de cannabis avait là aussi été saisis par les gendarmes mayennais, dans une opération coordonnée entre Belgeard Oisseau et Mayenne.

Au péage de La Gravelle, la dernière fois qu'une saisie de drogue a été rendue publique c'était l'année dernière au coeur du mois d'aôut. 2 kilos 5 de cocaine cachés en partie dans les soutiens gorges d'une mère et sa fille.