Saisie de drogue dans la cité Joffre au Pontet

Les gendarmes du Pontet ont démantelé un trafic de stupéfiants ancré dans la cité Joffre du Pontet. 5 des personnes interpellées ont été mises en examen et incarcérées.

C'est un joli coup de filet. Les gendarmes du Pontet viennent de démanteler un trafic de stupéfiants ancré au pied des immeubles de la cité Joffre du Pontet. Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont saisi près d'un kilo de résine de cannabis, 5 grammes de cocaïne et du matériel utilisé par le conditionnement et la vente des stupéfiants. Sur les 8 personnes interpellées, 5 ont été mises en examen et 2 ont été placées sous contrôle judiciaire. Les gendarmes poursuivent leurs investigations.