Plus de vingt-sept kilos d’héroïne : saisie de drogue record à Montargis

Les enquêteurs de la police judiciaire d'Orléans ont saisi 27,5 kilos d'héroïne, 15 kilos de résine de cannabis et 6 kilos de cocaïne dans un appartement du quartier Kennedy à Montargis. L'opération s'est déroulée le 30 avril. Deux hommes ont été interpellés, et un placé en détention provisoire.

Montargis, France

Les policiers de la DIPJ (police judiciaire) d'Orléans ont mis la main sur une quantité importante de drogue le 30 avril dernier à Montargis, indique le procureur de la République : "une prise exceptionnelle. Du jamais vu dans le Montargois", selon Loïc Abrial. En effet, dans un appartement du quartier Kennedy à Montargis, les policiers ont saisi vingt-sept kilos et demi d'héroïne, six kilos de cocaïne et quinze kilos de résine de cannabis.

Deux hommes interpellés, un incarcéré

Les policiers agissaient dans le cadre d'une commission rogatoire et ont interpellé au petit matin deux hommes. Le premier, âgé de 28 ans, intérimaire sans casier judiciaire jusque-là, serait l'un des vendeurs présumés du réseau. Il a été libéré sous contrôle judiciaire après sa garde à vue. Le second, âgé de 54 ans, serait "la nourrice" (la personne qui garde la drogue) : déjà connu pour des faits de droits communs, il a été incarcéré. C'est chez lui que la drogue a été retrouvée.

Un coup de frein important aux trafics à Montargis"

Le procureur de la République de Montargis salue le travail des policiers de la PJ orléanaise qui ont effectué "une enquête minutieuse, et un important travail de surveillance et d'investigation". Loïc Abrial se félicite : "non seulement de la drogue a été saisie, mais cette saisie constitue un coup de frein important aux trafics de drogue dans le quartier, elle désorganise un réseau et ramène de la sérénité dans ce quartier".

Sept kilos d'héroïne saisis le 18 avril à Montargis

Cette prise très importante de drogue intervient après une précédente saisie de sept kilos d'héroïne, le 18 avril, toujours à Montargis, dans le quartier de la Vénérie. Une femme de 45 ans a été interpellée et placée sous contrôle judiciaire dans ce dossier.