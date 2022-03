Saisie de drogue record dans l'agglomération de Strasbourg : 1,7 tonne de résine de cannabis

C'est la plus grosse saisie de résine de cannabis jamais réalisée par la police sur l'Eurométropole de Strasbourg : 1,7 tonne a été découvert ce mardi dans une entreprise qui servait de plate-forme logistique à un trafic de grande ampleur.

La drogue était cachée dans des camions et de faux meubles

C'est du jamais vu dans l'agglomération. La police judiciaire de Strasbourg a saisi ce mardi 1,7 tonnes de résine de cannabis dans l'entrepôt d'une entreprise. La cellule de renseignements sur les stupéfiants du Bas-Rhin avait eu des informations en novembre dernier, sur un réseau de trafiquants qui alimentait le quartier de Hautepierre à Strasbourg.

La drogue était cachée dans de faux meubles

Après enquête, ils se sont aperçus qu'une véritable plateforme logistique avait été mise en place dans une entreprise, qui avait, par ailleurs, une activité légale. Ce mardi, ils apprennent qu'un convoi de camions va arriver. Les policiers le suivent jusqu'à l'entrepôt de la société, les arrêtent, les fouillent et découvrent, dans des faux meubles, 500 kilos de résine de cannabis.

La valeur marchande est estimée à 13 millions d'euros

Ils fouillent ensuite l'entrepôt, et découvrent encore plus de drogue : plusieurs dizaines de ballots d'une trentaine de kilos chacun. 1,7 tonne au final, d'une valeur marchande de plus de 13 millions d'euros.

Les deux organisateurs présumés du trafic sont présentés ce vendredi au parquet de Strasbourg : Le chef d'entreprise, soupçonné d'organiser les allers-retours des camions et d'entreposer la drogue ainsi que l'homme soupçonné de l'écouler.