Saisie de drogues à Grésy-sur-Aix : un homme interpellé, plusieurs suspects toujours en fuite

INFO FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE. Un homme a été arrêté et placé en garde à vue peu de temps après la découverte de près d'une tonne de résine de cannabis dans un poids-lourd ce vendredi en fin de matinée à Grésy-sur-Aix (Savoie), a-t-on appris dans la soirée de sources concordantes. Dans cette affaire, au moins "deux ou trois" autres suspects ont réussi à prendre la fuite et n'avaient toujours pas été retrouvés vendredi soir.

Selon nos informations, l'homme interpellé, et qui avait réussi à s'enfuir au moment de l'arrivée des forces de l'ordre, a été arrêté "dans les trente minutes" qui ont suivi la découverte de la cargaison, rue Saint-Eloi. Il serait âgé d'une trentaine d'années. Il est soupçonné d'être impliqué dans ce qui ressemble à l'une des plus importantes livraisons de drogues en Savoie : entre 700 kilos et une tonne de résine de cannabis ont été retrouvés à l'intérieur d'un poids-lourd.

Dispositif levé

Ce vendredi tout l'après-midi, un important dispositif de gendarmerie, incluant jusqu'à 100 militaires, avait été déployé pour tenter de retrouver les autres suspects, avec notamment un hélicoptère et deux brigades cynophiles. Le dispositif a été levé dans la soirée, sans succès. L'enquête, dirigée par le parquet de Chambéry, a désormais été confiée à la police judiciaire.