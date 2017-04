Saisie de drogues record à Yssingeaux en Haute-Loire

22 kilos de cocaïne, 24 kilos de cannabis ainsi que 110.000 euros en liquide ont été saisis. C'est un très important coup de filet pour la brigade de recherches de la compagnie d’Yssingeaux en Haute-Loire : le résultat de plusieurs mois d'enquête pour les gendarmes qui ont arrêté deux suspects.

Jeudi dernier, le 30 mars, les gendarmes de la la brigade de recherches d'Yssingeaux ont démantelé un trafic de stupéfiants d'envergure avec des quantités de drogue saisies inédites pour le département de la Haute-Loire : 22 kilogrammes de cocaïne, 24 kilogrammes de cannabis et 110.000 euros en petites coupures. A elle seule, la valeur de la quantité de cocaïne saisie est estimée à prés de deux millions d'euros.

Une saisie record après plusieurs mois d'enquête

"L’opération judiciaire a été déclenchée à l’initiative du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay" , indique le groupement de gendarmerie dans un communiqué. Deux individus ont été interpellés, l'un habitant en Haute-Loire et l'autre dans la Loire. Les perquisitions effectuées à leur domicile et dans trois véhicules ont également permis la saisie d'un pistolet automatique, en plus de la drogue et de l'argent liquide. Les deux suspects ont été incarcérés à la suite de leur présentation au parquet du Puy-en-Velay. Cette saisie constitue un record pour le département de la Haute-Loire en ce qui concerne les drogues dures comme la cocaïne. L’opération a ainsi permis selon les gendarmes "de mettre un coup d’arrêt à un trafic de stupéfiant qui sévissait notamment sur le département de la Haute-Loire."