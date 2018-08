Beuzeville

Ce ne devait être qu'un banal contrôle routier. Dans la nuit du 18 au 19 août 2018, les gendarmes de Pont-Audemer arrêtent à Beuzeville vers deux heures du matin un automobiliste d'une trentaine d'années. Dans sa voiture, les militaires repèrent 37 cartons de six bouteilles, pour l'essentiel du whisky, dont le conducteur ne peut expliquer l'origine. L'homme est placé en garde à vue. Avec l'aide de la brigade de recherches et celle de la communauté de brigades de Pont-Audemer, les gendarmes remontent la filière et identifient l'origine des bouteilles dérobées. L'alcool était volé à la base logistique du groupe Système U à Pont-Audemer. Pour commettre son larcin, l'homme était aidé de sa compagne, également âgée d'une trentaine d'années et elle aussi originaire des environs de Pont-Audemer.

Un préjudice estimé à plus de 70 000 euros

Les 37 cartons découverts dans la voiture ne sont qu'une infime partie des vols commis par le couple. Leur trafic durait depuis plusieurs semaines. Le préjudice est estimé à 350 cartons d'alcool volés, soit plus de 2 000 bouteilles d'une valeur totale de plus de 70 000 euros. Le couple sera jugé par le tribunal correctionnel d'Évreux le 9 octobre prochain.

La vente et le transport d'alcool sont réglementés

C'est bien connu, " boire ou conduire, il faut choisir", mais le transport d'alcool est autorisé, à condition de respecter certaines règles. La vente d'alcool est par ailleurs limitée, par exemple, dix litres boisson spiritueuses (gin, vodka, whisky...), 20 litres pour les produits intermédiaires (vermouth, porto, madère par exemple), 90 litres de vins dont 60 litres maximum de vins mousseux. Pour la bière, le seuil est porté à 110 litres. Lors de l'achat, vous devez demander un acquit. Ce document des services fiscaux, permet de transporter de façon ponctuelle d'un lieu à un autre une certaine quantité d'alcool, il est marqué sur le document, le nom prénom de la personne, le lieu de départ et d'arrivée avec le jour de l'arrivée si vous êtes éloigné(e) du lieu (vous achetez du vin dans le Jura, et vous habitez Le Havre par exemple) où vous avez acheté l'alcool, la quantité, le numéro d'immatriculation du véhicule.

Ce document est à présenter en cas de contrôle de la police, de la gendarmerie ou de la douane. Il permet d'établir que vous transportez de l'alcool pour votre consommation personnelle et non pour en faire le commerce de façon illégale.