Saisie exceptionnelle de 1,2 tonne de cannabis dans un camion chargé de papier toilette à Biriatou

L’opération des douanes d'Hendaye s'est déroulée vendredi 16 avril 2021 au péage autoroutier de Biriatou sur l'autoroute A63. Les fonctionnaires de la brigade arrêtent un poids lourd tractant une remorque frigorifique. Lors du dépotage du chargement, les douaniers ont constaté qu'il est composé de palettes de serviettes, de papiers en carton, de papier toilette et d’essuie-tout.

Des centaines de boules

C'est au fond de la remorque que sont trouvées deux palettes de film noir composées de valises marocaines et de sacs plastiques contenant chacun une centaine de boules de résines de cannabis et de sacs plastiques renfermant de l'herbe de cannabis. Le poids total s’élève à près de 1,2 tonne de cannabis (1,170 kilos de résine et 28 kilos d'herbe).