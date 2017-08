Saisie exceptionnelle de drogues au Pays Basque

Les douaniers d'Hendaye ont saisi 56 kg d'herbe de cannabis et 30,5 kg de cocaïne dans un fourgon espagnol, comportant l'inscription "convoi exceptionnel", le 15 août au petit matin. Une saisie rare pour la drogue dure. Le conducteur, un néerlandais de 45 ans, est en détention provisoire à Bayonne.

Les douaniers de la brigade d'Hendaye ont eu du flair ce mardi 15 août vers 6h du matin. Ils sont en pleine opération de contrôle sur la RD 810 à Urrugne, lorsqu'un fourgon blanc en provenance d'Espagne arrive à leur hauteur. Les agents sont aussitôt intrigués par ce véhicule, à l'immatriculation ibérique, qui comporte à l'avant et à l'arrière l'inscription : "Convoi exceptionnel", en français.

Valeur estimée à 2,4 millions d'euros

Qu'une camionnette circule seule, un jour férié et sur une départementale, et non l'autoroute comme c'est habituellement le cas des convois exceptionnels, fini d'attirer leurs soupçons. Le conducteur, un néerlandais de 45 ans faisant route de Malaga jusqu'au aux Pays-Bas, a beau leur indiquer ne rien avoir à déclarer aux douanes, les agents décident de vérifier par eux-mêmes.

L'inscription "convoi exceptionnel" à l'avant et à l'arrière d'un fourgon immatriculé en Espagne a déclenché la suspicion des douaniers - Douane française

A l'arrière de l'utilitaire, les douaniers mettent rapidement la main sur 4 sacs dans lesquels ils découvrent 56 kg de cannabis. La fouille plus approfondie du véhicule au siège de l'unité de contrôle leur permet de mettre au jour quatre caissons en bois dissimulés dans le sol du fourgon, sous un matelas. A l'intérieur, des paquets de cocaïne, pour un poids total de 56 kg. Montant estimé de la cargaison : 2,4 millions d'euros !

Une affaire exceptionnelle

"On est sur une affaire vraiment exceptionnelle", affirme Luc Verger, inspecteur principal des douanes à Bayonne. L'adjoint au directeur régional de développer : "C'est une quantité qu'on avait pas vu sur la direction de Bayonne depuis des années. Si je remonte jusqu'en 2014, en matière de cocaïne on ne dépasse pas le kilo par an. Là, avec cette affaire, depuis le début de l'année on en est à 46 kilos de cocaïne".

A l'arrière du fourgon les douaniers découvrent 4 sacs renfermant 56 kilos d'herbe de cannabis - Douane française

Le parquet de Bayonne a ouvert une information judiciaire pour trafic de drogue, et décidé de maintenir le conducteur en détention provisoire. Celui-ci est incarcéré à la maison d'arrêt de Bayonne.

Les saisies des douanes en augmentation

En 2016, la douane française indique avoir saisi 83,4 tonnes de drogues, principalement du cannabis et de la cocaïne. Les saisies d'herbe (11,74 tonnes), poursuit l'administration, ont augmenté de 34% par rapport à 2015, celles de résine (52,7 tonnes) sont en trés légère baisse. Quant à la poudre blanche, ce sont 11,7 tonnes qui ont été interceptées soit le 2e plus important volume de ces 25 dernières années.

Les douaniers d'Hendaye découvrent dans la camionnette, 4 caisses de bois dissimulées dans le sol sous un matelas, contenant 30,5 kg de cocaïne - Douane française

Même constat à la direction de Bayonne qui, outre les 46 kilos de cocaïne, a également saisi 33 kilos d'héroïne depuis le début de l'année, une drogue que les douaniers basques ont peu l'occasion de découvrir habituellement. Quant au cannabis, la quantité saisie depuis janvier est équivalente à celle d'une année entière. Pour Luc Verger "les dispositifs mis en place pour renforcer la sécurité et la sûreté du territoire (dans le cas du plan Vigipirate renforcé, ndlr) jouent certainement dans le fait d'augmenter les saisies."