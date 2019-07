Saisie historique en Lorraine : une demi-tonne de cannabis découverte dans un camion à Mondelange

Plus de 495 kilos de résine, et près de 33 kilos d'herbe : c'est la saisie record réalisée par les agents des douanes de la Brigade de surveillance de Thionville, vendredi, à hauteur de Mondelange, dans un camion lituanien.

Mondelange, France

C'est la plus grosse saisie de drogues en Lorraine depuis 20 ans : vendredi, les agents des douanes de la Brigade de surveillance de Thionville ont mis la main sur plus de 495 kilos de résine de cannabis, et près de 33 kilos d'herbe, soit plus d'une demi-tonne de drogue.

Un camion immatriculé en Lituanie

Dans le cadre d'un contrôle de la circulation sur les autoroutes A31 et A30, les agents des douanes arrêtent, ce matin-là, à hauteur de Mondelange, un camion immatriculé en Lituanie. A l'ouverture de la remorque, ils découvrent un chargement de marchandises en provenance d'Espagne : produits alimentaires, de toilettes, meubles, rien d'extraordinaire de prime abord.

Des ballots de plastique noir au milieu de paquets de café

Mais grâce aux équipes cynophiles présentes sur place, l'attention des agents est portée sur des cartons blancs légèrement déformés. A l'intérieur, des ballots recouverts de plastique noir, dissimulés au milieu de paquets de café en grains. C'est à l'intérieur de ces ballots que se trouve la résine de cannabis, bien camouflée sous du cellophane et un liquide qui ressemble à du kérosène. L'herbe se trouve dans d'autres cartons contenant des commodes.

Le chauffeur en comparution immédiate

Cette saisie est d'autant plus impressionnante si l'on compare avec les chiffres de 2018 : les services douaniers avaient saisi 200 kilos de cannabis en Lorraine, sur toute l'année. Le chauffeur a été interpellé, et il devait comparaître ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Thionville.