Saisie inédite de tabac à chicha pour les douanes de Lorraine

Du jamais vu dans le Grand-Est : le 15 février dernier à Forbach, les agents des douanes des brigades de Thionville et Saint-Avold, aidés d'une équipe cynophile, ont mis la main sur un atelier clandestin de fabrication de tabac à narguilé. Une véritable ligne de production, dissimulée dans un entrepôt, avec le matériel nécessaire pour la fabrication et le conditionnement : tabac brut , mélasse, produits aromatiques, cuves, mélangeurs, appareils de chauffage...

ⓘ Publicité

Quantités impressionnantes

Deux individus ont été interpellés et été remis au Service d'Enquête Judiciaire des Finances (SEJF) de Metz.

Les quantités saisies sont impressionnantes : 350 kilos de tabac brut et 1,4 tonnes de tabac à chicha. La petite entreprise prospérait en vendant la production sur les réseaux sociaux et avait même créé sa propre marque ! Depuis fin 2021, il s’agit de la cinquième usine démantelée en France. Par ailleurs, les douaniers ont saisi un alambic, 310 litres de bière et 24 litre d'alcool fort.

C'est la première fois que les douaniers mettent la main sur un atelier clandestin dans le Grand-Est - Direction régionale des douanes de Lorraine

Un marché porteur

"C'est une affaire exceptionnelle" se félicite Joseph Grandgigard, le directeur régional des douanes de Nancy, "dans ce modus operandi, nous n'avions encore jamais démantelé d'atelier dans le Grand-Est." Une prise rare qui traduit une évolution récente des pratiques des bandes criminelles. "Depuis le début des années 2000, l'Union Européenne est confrontée à ces usine de fabrication clandestines de cigarettes. Initialement, elles étaient plutôt implantée en Europe de l'Est, mais de plus en plus maintenant dans les pays d'Europe de l'Ouest." En l'occurrence, il ne s'agit pas ici de cigarette mais de tabac à narguilé, mais cela n'étonne pas Joseph Grandgigard qui évoque "un marché porteur, avec de plus en plus de succès."

L'enquête en cours devra déterminer si d'autres personnes sont impliquées dans le trafic, sa durée dans le temps et son ampleur financière. Dans le commerce légal, le tabac à chicha s'achète en moyenne entre 220 et 250 euros le kilo.

Les saisies de tabac quasiment multipliées par trois en 2022

"Je salue l'implication de la direction des douanes de Nancy" poursuit son directeur régional, "nous traquons la fraude quels que soient les vecteurs utilisés : routier, ferroviaire, aérien..." L'année 2022 a d'ailleurs été prolifiques en matière de saisie de tabac transportées illégalement : 29 tonnes de tabac contre 11 tonnes en 2021. Des cartouches et des pots par centaines souvent acheté au Luxembourg pour être revendu dans l'hexagone.