C'est une saisie importante d'héroïne dans l'agglomération cherbourgeoise : un "pain" de 500 grammes d'héroïne, trouvé dans le coffre de la voiture d'un des trafiquants, 12 000 euros en liquide, et aussi 10 grammes de cannabis.

Dans cette affaire, 7 trafiquants et/ou consommateurs ont été interpellés à Cherbourg-en-Cotentin fin août. Ils ont été condamnés à des peines de prison ferme ou avec sursis selon les protagonistes. L'homme de 33 ans qui avait dans sa voiture ce pain complet d'héroïne de 500 grammes a écopé de la peine la plus lourde 28 mois de prison ferme.

Du cannabis, des portables et de l'argent en liquide ont également été saisis

Une saisie assez rare sur le secteur de Cherbourg dit le commandant Barbara Klisnick, chef de la brigade de sûreté urbaine de Cherbourg,

"La particularité de cette affaire est cette saisie relativement importante avec un pain de 500 g d'héroïne, ce qui est assez rare en saisie. Le trafic, qui concerne la zone du Nord Cotentin, met à jour une consommation sur le secteur mais ce serait un racourci de dire que la consommation augmente. L'autre particularité c'est qu'on a des gens jeunes, le plus jeune ayant tout juste 18 ans, déjà dans la toxicomanie et le trafic, ce sont des gens qui travaillent, c'est alarmant. Il faut être très vigilant vis à vis des jeunes et c'est pour ça qu'on ne lâche pas la main sur la répression mais aussi sur la prévention" Barbara Klisnick, commandant de police