Saisie record d'argent liquide à Toulouse : ce que vont devenir les deux millions d'euros et quelques

Le 30 mai dernier à Toulouse, un couple de Sud-Américains a été interpellé à la gare routière en possession d'une somme astronomique en liquide. Ces deux Vénézuéliens, une jeune femme de 24 ans et un homme de 36 ans, ont déclaré circuler avec deux millions d'euros. Mais la somme précise est en cours de comptage à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC).

ⓘ Publicité

Le couple est en garde à vue depuis mardi soir et jusqu'à jeudi soir pour blanchiment d'argent. Si l'enquête révèle qu'ils sont liés à des trafics de drogue, ils pourront être interrogés jusqu'à vendredi soir avant une éventuelle mise en examen.

Un tiers des avoirs criminels

La somme était répartie dans deux valises, et dans toutes les coupures, les petites et les grandes. "Un butin exceptionnel" souligne la police judiciaire de Toulouse. Il faut dire que deux millions d'euros équivalent au tiers de tous les avoirs criminels, hors contrôles fiscaux, saisis chaque année à Toulouse. Et par avoirs criminels, on entend aussi la valeur des objets, voitures, bâtis ou bijoux par exemple, saisis lors des perquisitions.

Si cet argent émane des trafics de drogue, là encore, un ordre de grandeur : un point de deal dans la ville rose rapporte entre 3.000 et 10.000 euros par jour.

La somme aux mains du ministère de la Justice

Cette énorme saisie d'argent liquide a été envoyée directement à la CDC et finira dans les caisses d'une institution encore moins connue du grand public : l'Agrasc , l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, sous la tutelle du ministère de la Justice et celui des Comptes publics.

Cette sorte de "pot commun" servira ensuite au budget général de l'État et à des fonds divers pour la Justice : le fonds de prévention en matière de stupéfiants , à des associations de prévention autour du proxénétisme, à la protection des repentis et des collaborateurs de justice ou encore aux fonds qui indemnisent les parties civiles dans les procès.

Cet argent peut aussi revenir aux services d'investigation, comme l'achat pour la police ou la gendarmerie de matériel de surveillance.