Saisie record de cannabis au péage de La Turbie près de Monaco

Les douaniers des Alpes-Maritimes ont arrêté la semaine dernière un routier espagnol qui transportait plus d'une tonne de résine de cannabis et d'herbe.

Policiers et douaniers des Alpes-Maritimes sont toujours sur le qui-vive en cette période de confinement. La semaine dernière, le 15 avril en pleine nuit, les douaniers ont contrôlé un chauffeur routier espagnol qui transportait plus d'une tonne de résine de cannabis et d'herbe. La drogue était cachée au milieu de la cargaison de bouteilles. Le conducteur de 40 ans a été présenté au parquet de Marseille. L'Espagnol a été mis en examen pour trafic international de stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire. Cette saisie de drogue réalisée au péage de la Turbie est un record.