Saisie record de dix-huit kilos d’héroïne à Orléans : trois adolescents arrêtés

Orléans, France

C'est une grosse prise de drogue que les policiers d'Orléans ont réalisé cette semaine. Dans la nuit de lundi à mardi, les hommes de la brigade des stupéfiants de la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Loiret ont découvert 18 kilos d'héroïne dans le quartier de l'Argonne. Pas loin d'un record.

Une partie de la drogue était cachée chez les parents d'un ado de 15 ans, à leur insu

Cette prise intervient après trois semaines d'enquête préliminaire. Une partie de la drogue était cachée au domicile des parents d'un adolescent de 15 ans. Les parents ont été mis hors de cause. Le jeune garçon a été placé dans un centre éducatif fermé. Et trois autres personnes ont été interpellées dans cette affaire de trafic de stupéfiants : deux jeunes âgés de 17 et 19 ans seraient impliqués et ont été placés en détention provisoire. Et une femme d'une quarantaine d'années a également été arrêtée et placée sous contrôle judiciaire.

Une saisie très inquiétante" selon la patronne de la police

"C'est une saisie très inquiétante qui démontre l'importance du trafic qui existe sur la place orléanaise", reconnait Fabienne Lewandowsky, la directrice départementale de la sécurité publique. Présumés innocents, les prévenus ont été présentés à un juge d'instruction pour acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants et association de malfaiteurs. La valeur marchande à la revente de cette prise est estimée à plus de 300.000 euros, selon Nicolas Bessone, le procureur de la République d'Orléans.