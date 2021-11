Saisie record de près de 35 kilos d'héroïne à Saint-Benoît-sur-Loire dans le Loiret

Près de 35 kilos d'héroïne ont été interceptés mercredi 17 novembre à Saint-Benoît-sur-Loire. Une saisie record de cette drogue dans le Loiret. Quatre personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire ce dimanche 21 novembre.

Quatre personnes ont été mises en examen ce dimanche 21 novembre par un juge d'instruction de Montargis dans le cadre d'une affaire de trafic présumé de stupéfiants. Une information confirmée à France Bleu Orléans par Loïc Abrial, procureur de la République de Montargis. Les quatre prévenus sont soupçonnés d'avoir convoyé près de 35 kilos d'héroïne jusqu'à Saint-Benoît-sur-Loire dans le Loiret. Une saisie quasi record ces dix dernières années de ce type de drogue dans le département.

Un convoi jusqu'à Saint-Benoît-sur-Loire

Les policiers de l'Office antistupéfiants (OFAST) de la Direction territoriale de la police judiciaire d'Orléans ont mis la main mercredi 17 novembre sur ce qui pourrait être une saisie record d'héroïne dans le département du Loiret. Près de 35 kilos (34,2kg précisément) ont été interceptés lors d'un convoi qui a fait halte à Saint-Benoît-sur-Loire au Sud-Est du département. La drogue a été retrouvée dans un entrepôt, dissimulée dans un véhicule. Des hommes de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) d'Orléans ont prêté main-forte à cette opération.

La drogue a été saisie à Saint-Benoît-sur-Loire au Sud-Est du département du Loiret - Capture Googlemaps

Une prise record

L'opération a été menée suite à l'ouverture d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Montargis fin octobre dernier. Une équipe de trafiquants était suspectée d’organiser ces derniers mois des approvisionnements de stupéfiants par voie routière vers le Loiret. La poursuite des investigations a permis d'intercepter un convoi de plusieurs véhicules qui avait pour destination finale Saint-Benoît-sur-Loire. Sur place, trois prévenus, domiciliés à Saint-Benoît-sur-Loire, Gien et Sully-sur-Loire, ont été interpellés et placés en garde à vue. Un quatrième suspect a été arrêté dans le Nord (59). Ils ont âgés de 27 à 53 ans.

Après la saisie déjà en 2019 par la police judiciaire d'Orléans de plus de 27 kilogrammes d'héroïne dans le quartier Kennedy à Montargis, cette prise n'est pas loin d'être un record pour le département ces dix dernières années. La valeur estimée à la revente de la quantité saisie à Saint-Benoît-sur-Loire est évaluée à 1,2 millions d’euros, sans compter la possibilité de couper la drogue avec d'autres substances. Mis en examen pour trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs, les quatre prévenus ont été placés ce dimanche 21 novembre en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.