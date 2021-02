Saisie record du Carib Palm à Boulogne-sur-Mer : le procès débute ce lundi devant la cour d'assises spéciale

C'est l'une des saisies de stupéfiants les plus marquantes de ces dernières années: 2 tonnes 3 de cocaïne retrouvées à bord du Carib Palm, au large de Boulogne-sur-Mer, en 2015. Ce lundi s'ouvre le procès des têtes présumées de ce réseau international devant la cour d'assises spéciale à Douai.

C'est un procès hors norme qui débute ce lundi, à Douai et qui va durer dix jours: celui du Carib Palm, ce cargo arraisonné le 10 décembre 2015 au large de Boulogne sur Mer, avec 2,3 tonnes de cocaïne à bord.

Les "petites mains" de ce trafic ont déjà été jugées. Neuf membres d'équipage ukrainiens, pour la plupart, ont été condamnés en septembre 2019 à des peines allant jusqu'à 8 ans de prison, ainsi qu'une amende colossale de 75 millions d'euros. Se retrouvent cette fois devant la cour d'assises spéciale les quatre "cerveaux" présumés, originaires pour la plupart de Turquie. Mais il ne s'agit pas de tout le réseau, loin de là. Six autres personnes sont toujours recherchées et font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Elles seront également jugées, en leur absence.

"Il est regrettable que les commanditaires et les destinataires ne soient pas présents, mais ils doivent avoir de bonnes raisons de ne pas se joindre à nous", ironise Jérôme Szafran, avocat du numéro deux du bateau qui sera sur le banc des accusés. Ce marin ukrainien, recruté par une société écran, affirme s'être fait piéger par le réseau mafieux turc. Comme la plupart des membres d'équipage, il aurait découvert lors de la traversée de l'Atlantique qu'il ne s'agissait pas de conduire un bateau poubelle vers un chantier naval, mais de transporter de la drogue. Le chargement a eu lieu en pleine mer, au large du Venezuela. Des bateaux rapides ont rejoint le Carib Palm de nuit et la cocaïne a été transbordée avec la grue du cargo. "Ces marins n'avaient alors que deux options: continuer la traversée et coopérer ou se jeter en pleine mer".

Cette affaire de stupéfiants est l'une des plus importantes de la décennie. A elle seule, en 2015, elle avait représenté 20% des saisies de cocaïne sur toute la France. Début décembre, un patrouilleur repère un cargo de 75 mètres battant pavillon moldave en très mauvais état, le long des côtes du Pas-de-Calais. Le capitaine répond par radio qu'il est en provenance de Carthagène, en Colombie, et qu'il se rend en Pologne, pour effectuer des réparations. Alors que les conditions météo sont mauvaises, les douaniers ne peuvent pas effectuer immédiatement de contrôle.

Le bateau, qui est officiellement vide de toute cargaison, est finalement arraisonné dans le port de Boulogne-sur-Mer dans la nuit du 10 au 11 décembre. La drogue est tellement bien protégée que le chien des douanes ne trouve rien. C'est un agent qui, en observant les coursives, repère un détail, puis découvre une petite pièce derrière la salle des machines: une cache aménagée derrière une fausse cloison. Après plusieurs heures de recherche, les douaniers mettent la main sur 80 ballots de cocaïne, d'environ 30 kilos chacun, pour un total de 2 tonnes 3. Analysée avant sa destruction, la drogue est d'une pureté exceptionnelle, avec un taux allant jusqu'à 91 pour cent. Sa valeur, estimée à 75 millions d'euros, aurait du être doublée, voire triplée à la revente.