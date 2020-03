Saisie record en Haute Marne : 16 tonnes de tabac saisies par les douaniers

16 tonnes de tabac de contrebande interceptées par les douaniers de la direction régionale de Reims. 16 tonnes de tabac dont 15 tonnes de tabac brut, autrement dit des feuilles de tabac séchées. Une saisie majeure qui fait toujours l'objet d'une enquête et sur laquelle la direction des douanes ne souhaite pas s'exprimer. La saisie figure dans le bilan 2019 des douanes et fait suite à la mobilisation contre les trafics de tabacs et de cigarettes. Des saisies moindres ont été opérées dans les autres département du périmètre de l'ex Champagne-Ardenne , 963 kilos pour le département des Ardennes . 420 pour la Marne. Pour l'essentiel , il s'agit de tabac à narguilé.

la technique du coup d' achat

Il y a deux ans, le gouvernement français avait demandé aux douaniers d'ériger en priorité la lutte contre la contrebande de tabac et de cigarettes. Des opérations coup de poing ont été menées sur le territoire. Les enquêtes des douanes ont aussi été facilitées. désormais, avec accord du procureur de la République, les douaniers peuvent démontrer un trafic en achetant directement des cigarettes de contrebande auprès des trafiquants. La technique dite "du coup d'achat".