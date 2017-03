Saisies de drogues : année record pour la douane bourguignonne en 2016

L'année 2016 a été une année record pour les douaniers bourguignons. Ils ont saisi dix fois plus de drogue qu'en 2015. Avec notamment la découverte de plus d'une tonne de résine de cannabis dans un camion sur l'A6 à Auxerre.

Les douaniers bourguignons travaillent-ils plus efficacement ? Ou y'a t-il plus de drogue en circulation dans la région ? Difficile de répondre à ces questions, mais ce qui est sûr c'est que l'année 2016 a été une année record pour les saisies de drogue en Bourgogne.

L'affaire la plus marquante, c'est celle du 16 février 2016 : les agents de la brigade d'Auxerre ont contrôlé un camion sur l'A6 qui transportait dans ses coffres latéraux 39 valises remplies de résine de cannabis. Le butin s'élève à 1,24 tonnes de drogue. C'est la plus grosse saisie de l'histoire de la douane bourguignonne.

Une région sans aucune barrière de péage

Mais même sans cette affaire, les saisies dites significatives (de plus de 1000 euros) sont en hausse par rapport à 2015. C'est généralement sur l'autoroute que la drogue est interceptée par les douaniers. Et les cachettes sont nombreuses : dans la capote d'un cabriolet, dans le dossier d'un siège passager, et même dans le pneu d'une roue de secours, qui ne correspond pas à la taille des roues du véhicule contrôlé, et qui interpelle donc les douaniers.

De la drogue cachée dans le coffre d'une voiture découverte par les douaniers bourguignons - Direction régionale des douanes de Dijon

Ce qui fait la particularité du travail de la douane bourguignonne, c'est que dans la région il n'y a aucune barrière de péage en pleine voie. On peut donc traverser tout le territoire sans s'arrêter une seule fois. Ce qui oblige les douaniers à faire des contrôles dynamiques, c'est à dire dans le flux de la circulation.