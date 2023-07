Saisies de drogues et d'armes à Alençon, dix personnes ont été interpellées

Le coup de filet a eu lieu en début de semaine dans le quartier de Perseigne à Alençon. Lundi 3 juillet 2023, 85 fonctionnaires de la police nationale et de la police judiciaire se sont déployés dans le cadre d'une commission rogatoire du juge d'instruction. Trois équipes cynophiles spécialisées en recherche de produits stupéfiants et de billets leur ont prêté main forte.

ⓘ Publicité

Lors des perquisitions, 7765 euros en liquide ont été découverts, ainsi que des produits stupéfiants de tous types : 212 grammes de résine de cannabis et quatre pieds, 2,61 grammes de cocaïne, 11,3 grammes de crack et 18,3 grammes d'héroïne. La police a également fait main basse sur des armes : un fusil Beretta, deux pistolets et un colt 45.

Le parquet d'Alençon indique que "la majorité des produits stupéfiants était conditionnée afin de permettre la revente au détail". Par ailleurs, "les investigations ont mis en lumière une véritable organisation parfaitement structurée avec des rôles clairement définis".

Dix personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Certaines sont déjà connues de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants. Les protagonistes ont été, pour la plupart, présentés au juge d'instruction en vue de leurs mises en examen.