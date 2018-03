Les douaniers ont mis la main en 2017 sur 17,5 tonnes de cigarettes de contrebande dans le port de Marseille, mais aussi dans le centre-ville, sur les autoroutes et à l'aéroport de Marignane. De grosses quantités de drogue ont été également saisies.

Bouches-du-Rhône, France

Les cigarettes de contrebande saisies au port de Marseille-Fos venaient surtout des pays du Maghreb, par exemple 45.000 cartouches découvertes en une seule prise dans un container !

En 2017, les douaniers des Bouches-du-Rhône ont également saisi un total de 332 kilos de cannabis. Autre exemple frappant : une Brésilienne a été arrêtée à Marignane. Elle avait caché trois kilos de cocaïne dans la structure interne de sa valise ! C'est son comportement suspect qui a d'abord alerté les services des douanes.

400.000 euros dans une valise

Autres saisies en hausse : les valises avec de l'argent liquide pour échapper au fisc ou pour blanchir l'argent de la drogue. 60 cas l'an dernier pour un total de 15 millions d'euros. Par exemple, près de 400.000 euros saisis en une seule prise près de la gare Saint-Charles à Marseille, de l'argent sale qui devait être rapatrié en Espagne.

Et il y a aussi le trafic des déchets non dépollués qui partent à l'étranger : pneus, bouteilles de gaz qui ne servent plus en France mais qui peuvent être utilisés ailleurs, un trafic très lucratif là-aussi.