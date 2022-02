Saisies records de drogues au Pays Basque en 2021

Avec un total de 9,3 tonnes en 2021, les Douanes de Bayonne, ont réalisé un nombre de saisies record sur la zone Pays basque/landes/Béarn. L'essentiel est du cannabis. La progression sur un an est de 45%. Le bilan annuel a été dressé le mercredi 23 février sur le site des douanes de Biriatou

Des records à tous les étages. En 2021 la Direction Régionale des Douanes de Bayonne, dont les 250 agents couvrent les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, a dressé le bilan de ses activités. Le nouveau patron, Yann Tanguy, a dévoilé les chiffres sur le site des douanes de Biriatou, au poste-frontière franco-espagnol, sur l'autoroute A63. La plateforme autoroutière Martixu de Biriatou, est le siège de la brigade des douanes d'Hendaye. Pour les seules saisies de drogues, l'augmentation est de 45% sur un an. L'an dernier 9,3 tonnes de cannabis, ont été arrachées des mains des trafiquants. Un chiffre auquel il faut ajouter 5,6 kilos de cocaïne.

Drogues et cigarettes de contrebande

La lutte contre les réseaux de drogue est l'une des missions principales des douanes. "80% des saisies en France, sont réalisées par nos services" précise Yann Tanguy. Mais cette mission n'est pas la seule. Le tabac de contrebandes est aussi dans la ligne de mire des fonctionnaires. Plus de 16 tonnes ont été saisies l'an dernier. Ainsi le 3 décembre, 14 tonnes ont été mis au jour dans un ensemble routier par la brigade d'Hendaye. Là aussi les résultats sont historiques. "La lutte contre le tabac de contrebande qui nuit aux réseaux des buralistes français" est aussi l'une de nos priorités précise le directeur.

Lutte contre la contrefaçon des marchandises

Le troisième axe concerne La lutte contre la contrefaçon des marchandises qui pénalise les entreprises tricolores. 65 000 articles ont été saisis l'an dernier. Des produits souvent transportés par certains des 10 000 poids lourd qui traversent quotidiennement la frontière. Les chiffres montrent donc une hausse de l'activité sans que l'on puisse vraiment savoir si ce sont les trafics qui sont en augmentation, ou bien si ce sont les méthodes des douaniers qui sont plus efficaces. Sans doute un peu des deux. Seule certitude, les trafiquants sont de plus en plus violant. "Les contrôles qui se passent bien deviennent l'exception, alors qu'ils étaient la règle, il y a encore quelques années" insiste Yann Tanguy.