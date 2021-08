Avec le gel et les intempéries, les abeilles ont moins butiné cette année. La production de miel par ruche est passée de 25 kilos en moyenne à moins de deux kilos en Bourgogne-Franche-Comté selon l'Association pour le développement de l'apiculture dans la région.

A cause des intempéries, la production de miel a baissé de 90% chez les apiculteurs de Franche-Comté

Flavien Durand, apiculteur à Chaux, a vu sa production de miel baisser de 90% à cause des intempéries cette année.

« Ne pas faire du miel sur une saison apicole, c'est du jamais vu », observe Jean-Baptiste Malraux, animateur et technicien de l'Association pour le développement de l'apiculture en région Bourgogne-Franche-Comté. Avec le gel du printemps retardant la floraison et la pluie en continue des dernières semaines, le rendement habituel de la production de miel a été divisé par dix.

« Habituellement, on fait en moyenne 25 kilos à la ruche, là on peut dire que certaines ont fait moins de deux kilos », résume Jean-Baptiste Malraux.

Baisse de 90% de la production moyenne

Un exemple assez frappant, celui de l'entreprise Api Douceur basé à Chaux, dans le Territoire de Belfort. Cet apiculteur et ses deux salariés ont 400 ruches répartis un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est. 400 ruches qui n'ont quasiment rien produit. En temps normal, la société réussit à récolter huit tonnes de miel, cette fois leur production a chuté de 90% cette année.

Avec le mauvais temps ces dernières semaines, les abeilles sont restées confinées la plupart du temps. © Radio France - Thomas Berthol

Faute de nouvelle production suffisante, Flavien Durand, apiculteur depuis quatre ans, se résout à piquer dans sa réserve pour continuer à vendre du miel. Il préfère déjà finir la saison, alors qu'elle a à peine commencé pour garder ses abeilles en forme l'année prochaine.

« L'année prochaine sera cruciale »

Après une mauvaise saison en 2019 et 2021, le gérant craint la répétition des intempéries à l’avenir. Conséquence, cela pourrait mettre en péril son exploitation : « On est trois personnes sur l'exploitation, aujourd'hui faire vivre trois personnes avec une tonne de production, c'est impossible. » Pour préserver son chiffre d'affaires et son exploitation, Flavien Durand se résout à chercher un nouvel emploi à côté.

« Une année de production zéro, c'est une année qui fait très mal. Même si on a de la trésorerie et un peu de stock, l'année prochaine sera cruciale », analyse Jean-Baptiste Malraux.