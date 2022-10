Saison 2022 : 71% de fréquentation en plus au port de plaisance de Barneville-Carteret

"C'est une excellente saison", constate Olivier Lemeignen, directeur de la Société d'exploitation portuaire (SPL) de la Manche. "Les plaisanciers pouvaient à nouveau naviguer partout." Les quelques 3 200 places étaient pleines d'avril à fin août.

La fréquentation a globalement augmenté par rapport à l'année 2019 - année de référence avant la crise sanitaire - pour les huit ports gérés par la SPL : Barneville-Carteret, Granville, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Port-Bail-sur-Mer, et les trois ports de La Hague.

Retour des britanniques

Ce succès, Olivier Lemeignen l'explique d'abord par le retour des touristes anglais et anglo-normands.

La procédure pour que les ressortissants britanniques se posent dans un port ne faisant pas partie de l'espace Schengen a été simplifiée.

Pour Pierrick Ledard, maître du port de Barneville-Carteret depuis 2019, c'est surtout la météo exceptionnelle et stable de juin à août qui a fait la différence : "Les anglais ont encore des contraintes. Ils doivent se déclarer avant de venir mouiller, et faire tamponner leur passeport à l'arrivée, et au retour."

Barneville-Carteret et Granville

Le port de plaisance de Barneville-Carteret a tout de même enregistré une hausse 71 % de sa fréquentation par rapport à 2021. "Ca s'explique surtout par notre agrandissement, précise Pierrick Ledard. On est passés de 311 à 625 places."

Du côté de Granville, le plus grand port de la Manche avec 1 200 places pour les plaisanciers, le succès est aussi remarquable. "De 50 bateaux recensés sur le mois de juillet 2021, on est montés jusqu'à 450 cette année, au même mois." Soit une augmentation de 800 %.