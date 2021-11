Saint-Denis : un éboueur hospitalisé dans un état critique après avoir été percuté par une voiture

L'émotion est vive parmi les équipes de Plaine Commune ce soir. Un des agents du territoire, chargé de la collecte des déchets, est hospitalisé dans un état critique, après avoir été percuté par une voiture, ce lundi matin, à Saint-Denis. Le conducteur s'est enfui à pied, selon nos informations.

Percuté en pleine collecte

L'accident s'est produit vers 9 heures du matin, sur l'avenue du Président Wilson, explique le cabinet du maire. L'agent était alors au milieu de sa tournée. Il venait de remettre une poubelle sur le trottoir et se dirigeait vers son camion quand une voiture, "qui roulait à vive allure" a voulu dépasser le camion-benne et a renversé l'éboueur.

Le conducteur de la voiture en fuite

Arrivés sur place, les secours lui ont prodigué un massage cardiaque et sont parvenus à le réanimer avant de le transférer à l'hôpital avec "un pronostic vital engagé". Le conducteur de la voiture, lui, a pris la fuite à pied en abandonnant son véhicule sur place. Il est toujours recherché ce soir.

Toujours selon la ville de Saint-Denis, la victime est un agent expérimenté qui travaille depuis plusieurs années comme éboueur pour Plaine Commune et ce matin-là, il travaillait même "en famille" puisque c'est son frère qui était au volant du camion de ramassage. Deux élus du territoire et de la ville, Corentin Duprey et Antoine Mokrane, seront présents demain matin à la prise de fonction de ses collègues, en soutien des agents, précise la mairie.