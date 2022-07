Salah Abdeslam extrait de la prison de Fleury-Mérogis pour être remis à la Belgique

Salah Abdeslam, seul membre des commandos des attentats du 13-Novembre toujours vivant, a été extrait mercredi matin de la prison de Fleury-Mérogis pour être transférér vers la Belgique. Le Français, condamné il y a deux semaines à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, doit être jugé à partir d'octobre pour les attentats de Bruxelles en mars 2016.

Il a été extrait de la maison d'arrêt entre 8h et 8h30 par des membres du Groupement d'intervention de la gendarmerie (GIGN), puis conduit vers l'aéroport de Vélizy-Villacoublay (Yvelines), où un avion devait décoller pour la Belgique, ont précisé des sources proches du dossier. Il sera ensuite incarcéré dans une prison belge, avant d'entamer un nouveau marathon judiciaire à partir du 10 octobre, avec le procès des attentats qui ont fait 32 morts à Bruxelles le 22 mars 2016 - organisés par la même cellule jihadiste du groupe Etat islamique que les attentats du 13-Novembre.

Ces débats pourraient durer entre "six et huit mois" jusqu'à l'été 2023, selon le parquet fédéral belge. Une audience préliminaire est prévue le 12 septembre.

Six accusés du 13-Novembre jugés en Belgique

Au procès des attentats de Bruxelles, Salah Abdeslam sera jugé aux côtés de cinq de ses coaccusés de Paris, dont un absent : Mohamed Abrini, l'"homme au chapeau" qui avait abandonné son chariot d'explosifs à l'aéroport de Zaventem avant de prendre la fuite, le Suédois Osama Krayem, le Tunisien Sofien Ayari et le Belgo-Marocain Ali El Haddad Asufi. Oussama Atar, commanditaire présumé des attentats du 13-Novembre, sera jugé à Bruxelles également par défaut, car présumé mort en Syrie.

Les autres doivent être transférés vers la Belgique. Mohamed Abrini y est lui arrivé mardi et a été incarcéré dans une prison du pays.

Salah Abdeslam avait été arrêté en Belgique le 18 mars 2016, après plusieurs mois de cavale. Il a été définitivement remis à la France en vertu d'un mandat d'arrêt européen un mois plus tard. Il reviendra effectuer sa peine en France, après le procès belge. Une fois toutes ses condamnation définitives, il lui sera juridiquement possible de demander à effectuer sa peine en Belgique, où il a grandi et où toute sa famille réside.