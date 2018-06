Salah Abdeslam justifie les attaques terroristes en France

Par Viviane Le Guen, France Bleu Paris et France Bleu

Le dernier survivant présumé des commandos des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, Salah Abdeslam, est sorti de son mutisme, jeudi, selon RTL et franceinfo. Il a "fait une déclaration spontanée d'ordre général à connotation religieuse et politique".