"Salah Abdeslam n'a pas du sang sur les mains mais sur la conscience", réagit un avocat rouennais

De deux ans de prison à la perpétuité incompressible. Ce sont les peines prononcées par la cour d'assises spéciale dans le procès hors norme des attentats du 13 novembre 2015, qui s'est terminé ce mercredi 29 juin 2022. L'avocat rouennais Maître Mehana Mouhou représentait 70 parties civiles. Il était l'invité de France Bleu Normandie ce jeudi.

Après dix mois d'audience, comment se sent-on quand le procès se termine ?

On se sent soulagés. Dix mois d'audience, c'est long. C'est dix mois de souffrance en même temps pour les victimes. D'être là tous les jours, de témoigner, d'entendre les accusés, c'est raviver la douleur. Mais en même temps, cette fin de procès, c'est un moment de libération. C'est une page de la vie des victimes qui va se tourner.

Que pensez-vous du verdict ?

C'est l'une des premières fois qu'il y a une perpétuité incompressible, c'est-à-dire, véritablement la prison à vie. Une partie de mes clients est partagée, ne comprend pas cette peine maximale. Mais j'estime que la peine est à la hauteur du crime. Selon lui, il n'avait tué personne. Sauf qu'il a quand même déposé trois personnes, trois bombes humaines, au Stade de France. Donc, à défaut d'avoir du sang sur les mains, il en a sur la conscience. Il a été condamné comme co-auteur des crimes.

à lire aussi Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam condamné à la perpétuité incompressible

Est-ce que les victimes ont eu assez de réponses durant ce procès ? Pensez-vous que l'on a assez entendu les accusés ?

Les accusés ont pu s'exprimer, les droits de la défense ont été respectés. Après, est-ce qu'on a eu toutes les réponses ? Vous savez, les victimes veulent savoir comment cette radicalisation, ce fait de devenir fous de Dieu, de partir de Belgique et de venir frapper la France, est possible. Tout a été étudié pendant dix mois. Simplement, je ne suis pas sûr qu'on ait toutes les réponses, mais peut-être que leur procès n'est pas là pour répondre à toutes les questions. Parce que là, on est dans la radicalisation religieuse.

En tant qu'avocat, comment avez-vous vécu ce procès historique ?

Effectivement, presqu'une année d'audience, quasiment équivalent au procès de Nuremberg et plus long que le procès Eichmann. Moi, ce qui m'a surtout touché, ce sont les témoignages des victimes. Il y a eu quasiment pendant un mois et demi, un long cortège de douleur, d'évocation de la mémoire des défunts et des blessés. C'est ce qui a été le plus douloureux, et qui a transporté la cour.