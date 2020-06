Salaise-sur-Sanne : 150.000 euros de lunettes de soleil volées dans une boutique Atol

L'opticien Atol situé dans le centre commercial Green 7, à Salaise-sur-Sanne en Isère, a été victime d'un cambriolage dans la nuit de vendredi à samedi. Toutes les lunettes de soleil du magasin on été volées. Une enquête de la gendarmerie est en cours.

Vers 3h15 dans la nuit de vendredi à samedi, le gérant de la boutique Atol dans le centre commercial Green 7 situé à Salaise-sur-Sanne en Isère, a reçu une très désagréable nouvelle : sa boutique vient d'être dévalisée par quatre individus.

Selon une information du Dauphiné Libéré, confirmée par France Bleu Isère, ils ont fracassé la vitrine du magasin et se sont emparés de l'intégralité des lunettes de soleil. Le préjudice est estimé à 150.000 euros pour les lunettes et entre 5 et 7.000 euros pour les dégâts matériel.

La vitrine de la boutique a été fracassée. - Eddy Achard.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Les empruntes ont été relevées dans le magasin et les caméras de vidéosurveillance du centre commercial vont être étudiées pour retrouver les malfaiteurs.

Il y a quelques années, le gérant de la boutique avait déjà été dévalisé dans deux autres de ses magasins, à Rousillon, en Isère, et à Montélimar dans la Drôme.