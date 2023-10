"Sale bougnoule" : SOS Racisme saisit la justice après l'agression de rugbymen perpignanais dans l'Aude

SOS Racisme annonce saisir le Procureur de la République, après les violences qui se sont produits ce dimanche 1er octobre , à la fin du match de rugby de Régional 1, entre les Perpignanais du Foyer Laïque de Haut-Vernet et l'Entente Fleury-Salles-Coursan, dans l'Aude.

Selon le club catalan, quatre joueurs de Perpignan ont dû être hospitalisés pour "des nez et des dents cassés, des points de suture, des commotions et des pertes de connaissance ", selon Benoît Castanedo, le président du club. Il dénonce également des injures à caractère raciste et annonce déposer plainte.

"C'est d'une violence sans nom et le caractère raciste de tout ça ne fait quasiment aucun doute, parce que ca commence par : 'sale bicot, sale bougnoule' et ensuite ça tape", estime Philippe Kerauffret, responsable d'SOS Racisme dans les Pyrénées Orientales. "Traiter les gens de s'ale arabe' en 2023, c'est tout simplement pas acceptable", poursuit-il.

SOS Racisme demande aux instances du rugby Français de se positionner face à ce genre de comportement. "Le racisme n'est pas une opinion, le racisme est un délit. Quand on profère des propos racistes et en plus quand on passe à l'acte en tabassant des gens, et bien il y a des lois pour ça, qui condamnent", rappelle Philippe Kerauffret.

Contactée par France Bleu Roussillon, l'Entente Fleury-Salles-Coursan n'a pas souhaitée s'exprimer.