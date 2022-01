"Sale nègre", "macaque" : le conseiller régional Karfa Diallo porte plainte après un message raciste

Le conseiller régional EELV Karfa Diallo annonce porter plainte, avec le président de l'association Mémoires et Partages, après avoir reçu un e-mail fait d'insultes racistes et de menaces de mort. La procureure de la République de Bordeaux va être saisie par leur avocate.

Karfa Diallo, fondateur et directeur de l'association Mémoires et Partages

Le message est d'une extrême violence. "Va chialer ailleurs sale nègre", "les champs de coton ne seront rien en comparaison à ce qui vous attend", "bande de misérables sous-êtres"... Voilà un florilège des propos racistes envoyés dans un mail à Karfa Diallo, conseiller régional EELV de Nouvelle-Aquitaine, le 5 janvier dernier. Douze jours plus tard, l'élu écolo et Patrick Serres, président de l'association Mémoires et Partages, annoncent avoir déposé plainte pour injures racistes et menaces de mort.

"Ce mail d'une violence stupéfiante est une attaque contre toutes celles et ceux que les origines supposées exposent à la vindicte, à la lâcheté et à la haine", indiquent les deux plaignants dans un communiqué. "Ce message récurrent, encore plus dans le contexte de l'élection présidentielle et suite aux attaques récentes de l'extrême droite dans l'hémicycle du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, vise à interdire le débat démocratique aux immigrés et à leurs descendants."

La procureure de la République va être saisie

"Nous demandons que justice soit faite pas seulement pour Karfa Diallo, attaqué dans son intégrité d'homme, de citoyen et d'élu de la République mais aussi pour toutes celles et ceux que ces injures racistes et ces menaces de mort ont profondément heurté", écrivent-ils. Karfa Diallo et Patrick Serres annoncent avoir demandé à leur avocate de saisir directement la procureure de la République de Bordeaux.