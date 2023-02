"Sale noir" : deux frères condamnés pour avoir insulté des gendarmes de Dordogne

Deux habitants de Ribérac (Dordogne) ont été condamnés ce vendredi à six mois et un an de prison ferme pour avoir insulté cinq gendarmes. Ils étaient jugés en comparution immédiate.

Le mardi 21 février, vers 17 heures, la gendarmerie est appelée par le gérant d'un bar qui se plaint d'un client alcoolisé. Deux voitures se rendent sur place. Les militaires s'attendent à voir un Ribéracois qu'ils connaissent bien. Un homme de 38 ans qui se montre souvent violent.

"Je vais tuer les gendarmes"

Une fois sur place, les militaires constatent que c'est bien lui et tentent d'abord de trouver une solution pour que cet homme rentre chez lui sans poser de problème à personne. Mais rapidement, la situation dégénère. Les militaires se font insulter, l'homme qui a une bouteille de Whisky dans les mains hurle "je vais tuer les gendarmes". Après avoir tenté de calmer le jeu, les militaires mettent au sol cet homme pour le menotter.

Un gendarme traité de "sale noir"

Au même moment, son frère sort en courant du bar. Lui aussi a bien bu et insulte les gendarmes. Il veut libérer son grand frère des menottes. Un gendarme le repousse pendant que le premier est embarqué. Ce jeune gendarme assure qu'il a été traité de "sale noir" avant de terminer lui aussi au sol avec cet homme qui ne voulait pas s'écarter. Finalement, seul le grand frère est placé en garde à vue. Les gendarmes viennent chercher le deuxième homme deux heures après.

Huit mois de prison et la révocation d'un sursis

À l'audience ce vendredi, les deux hommes assurent qu'ils ne se souviennent de rien, mais ne s'opposent pas du tout à la version des gendarmes. Ils expliquent que ce jour-là, ils ont bu en grande quantité après avoir appris une mauvaise nouvelle. Leur oncle est gravement malade.

Le tribunal condamne le plus jeune à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il a donc directement été conduit en prison. Le plus grand est lui condamné à huit mois de prison et la révocation d'un sursis de quatre mois, soit un an au total avec une obligation de soin pour ses problèmes d'alcool.

Les cinq gendarmes ont reçu entre 300 et 600 euros de dommages et intérêts payés par les deux prévenus. Celui qui a été insulté de "sale noir" reçoit 800 euros en tout.